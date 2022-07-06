Чаинский район, Томская область, 6 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег в Чаинской районной больнице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, дело открыто на основании материалов ФСБ.

СУ СКР по Томской области Против главврача томской районной больницы возбудили уголовное дело

По данным следствия, главный врач медицинского учреждения ежемесячно необоснованно выписывал своему премировал своей подчинённого. Затем последний делился премией с начальником.

«Задержанному предъявлено обвинение, им даны признательные показания. По ходатайству следователя Чаинским районным судом Томской области в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в ведомстве.