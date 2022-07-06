Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM Из Донбасса и с Украины в Россию прибыли ещё около 20 тыс. мирных жителей. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Автобусы для отправки беженцев в ПВР Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан», — проинформировали в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. Особое положение объявлено в связи с ростом числа вынужденных переселенцев, желающих найти временный приют в России.