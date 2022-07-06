Оренбург, , 10:58 — REGNUM В Оренбургской области на 5 июля от укусов клещей пострадали 2006 человек, в том числе 762 ребёнка, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ Andy Murray

Неделей ранее числилось 1823 пострадавших, среди которых 692 жертвы — это дети.

Наибольшее количество жалоб на нападения паукообразных зарегистрировано в Оренбурге (532), Бузулуке (254) и Новотроицке (144). Лабораторно исследовано 3539 клещей, в том числе 2905 снятых с людей. У восьми клещей выявили вирус клещевого энцефалита, ещё у 176 — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Зарегистрировано по одному случаю заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом. Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против КВЭ получили 270 человек