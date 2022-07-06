Воронеж, 6 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Крупный канал распространения тяжёлых наркотических средств пресечён сотрудниками УФСБ по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 6 июля.

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В феврале 2021 года сотрудниками УФСБ с поличным был задержан житель Воронежской области 1981 года рождения. Его задержали на территории гаражного кооператива в областном центре. При обыске гаражного бокса, который арендовал подозреваемый, оперативники обнаружили 1,8 кг наркотиков.

« В ходе расследования установлено, что фигурант посредством общения в сети Интернет приобрел у неустановленного лица особо крупную партию героина, которую в последующем планировал сбыть розничными дозами, используя тайниковые закладки на территории Воронежской области», — прокомментировала официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.

Приговором Железнодорожного районного суда Воронежа фигурант дела признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу без изменений после рассмотрения апелляционной жалобы Воронежским областным судом.