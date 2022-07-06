Милан, Италия, 6 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Рейтинг итальянской правоконсервативной «Лиги» снизился до пятилетнего минимума и составляет 14,3%, таковы опубликованные 6 июля данные опроса SWG.

Маттео Сальвини

На национальных выборах 2018 года партия Маттео Сальвини получила 17% голосов, в 2018—2019 годах ее рейтинг достигал 34%, снижение ускорилось в 2021 году после вхождения в состав правящей «широкой» коалиции с леволибералами и популистами.

Самой популярной партией страны остаются «Братья Италии» (23,6%, правоконсерваторы, в оппозиции), также среди лидеров — Демократическая партия (21,8%, леволибералы, в составе коалиции) и «Движение 5 звезд» (11,2%, популисты, в составе коалиции).