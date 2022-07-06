Вашингтон, 6 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден стоит перед дилеммой: с одной стороны, от него ждут помощи американцам, страдающим от роста цен, а с другой — любые его меры рискуют еще больше усугубить проблему инфляции, анализирует 6 июля Financial Times.

skeeze Белый дом

Его рейтинг уже несколько недель находится на самом низком уровне за все время президентства, и большинство избирателей разочарованы тем, что экономическая картина в стране становится только мрачнее.

Поскольку инфляция упрямо не желает снижаться, Федеральная резервная система приступила к агрессивному циклу повышения процентных ставок, и это усиливает опасения по поводу грозящего экономике замедления или даже рецессии, поскольку потребители стараются тратить меньше, а бизнес сокращает инвестиции.

«ФРС — это кувалда: остановка роста экономики или ее сокращение крайне негативно сказывается на рабочем и среднем классах, — говорит конгрессмен-демократ из Калифорнии Ро Ханна. — Мы должны сделать всё возможное, чтобы снизить цены на продукты питания и бензин, дабы предотвратить более драконовские меры со стороны ФРС».

Байден заявил, что борьба с инфляцией является его главным приоритетом. Администрация ищет способы поддержать население и предприятия, например налоговые каникулы для производителей бензина, возможную отмену некоторых студенческих займов и пошлин на некоторые виды импорта из Китая.

Но экономисты предупреждают, что эти меры могут быть контрпродуктивными.

«Мы должны быть осторожны, когда рассматриваем возможные решения проблемы, — считает главный экономист компании EY-Parthenon Грегори Дако. — Белый дом не хочет подливать масла в огонь, предлагая политику, которая фактически стимулирует спрос вместо того, чтобы стимулировать предложение».

Глава инвестиционного института BlackRock Жан Буавен добавляет: «Я думаю, что на начальном этапе меры могут сработать и ослабить некоторое давление, но, полагаю, в дальнейшем они будут накапливать больше инфляционных рисков».

Кроме того, многие факторы, вызывающие инфляцию, находятся вне контроля Белого дома, и этим в том числе объясняется его неспособность выработать решительный план борьбы с инфляцией.

Цель администрации Байдена состоит в том, чтобы охладить экономику и снизить расходы, но не за счет значительного роста на рынке труда в плане рабочих мест и зарплат.

По мнению некоторых экономистов, у Байдена в руках не так уж много инструментов для изменения динамики. Он может лишь дать сойти на нет эффекту от прошлогодних стимулов в размере $1,9 млрд и бороться с дефицитом в сфере предложения.