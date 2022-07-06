Канберра, , 10:55 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что G20 играет важную роль в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, сообщает Antara.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг penrithsustainabilityunit

«В это критическое для международной безопасности время Австралия работает с Индонезией и другими партнерами над успешным проведением встречи G20», — заявила глава МИД Австралии.

Пенни Вонг также похвалила Индонезию за приглашение Украины принять участие во встрече глав МИД стран G20, которая состоится на Бали 7–8 июля 2022 года.

В дополнение к Австралии, министры иностранных дел России, Индии, Канады, Соединенных Штатов, Японии и Китая подтвердили участие во встрече на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Японии и Южной Кореи могут провести трехстороннюю встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20), которая пройдёт на Бали.

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