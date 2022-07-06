* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Иностранные и отечественные лоббисты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продвигали эту экстремистскую группировку как преобразованную и видоизмененную и тем самым предоставили им возможность вести переговоры с США, что привело к краху республиканской системы, бегству сотен тысяч специалистов и воцарению в Афганистане нищеты и голода. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Широкая пропаганда реформирования группировки и, конечно же, внутренние и внешние симпатии (скрытые и явные) к ней снова привели «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане. Возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их повседневная политика и методы правления — катастрофа для страны и преступление против народа. Кровавый десятимесячный послужной список группировки показывает, что они стали ещё более радикальными, закоснелыми и жестокими, отмечается в статье.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти, исповедуя те же этнические предрассудки и фундаменталистские взгляды на религию (как и в 90-е годы). Монополизация власти, противопоставление внешнему миру, лишение женщин права на образование и работу, введение обязательных богослужений и религиозных обрядов, адаптация шариата к фундаменталистским толкованиям и тому подобное — это то, что реализовывали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 90-х годах и реализуют сейчас.

Некоторые страны региона и мира надеялись на изменение политических, этнических и религиозных подходов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти и управлению. Они думали, что группировка извлекла уроки из 20 лет войны и прибегнет к общепринятым методам управления. Но проведение большой конференции экстремистских мулл Афганистана и издание посланий и фетв через неё показывает, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё привержен прежней религиозной и национальной политике и не собирается от неё отказываться. Лидер группировки чётко указал, что даже если мир начнёт ядерную войну против Афганистана, «Исламский Эмират» не отступит со своих позиций.

Позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на сохранении и поддержании которых делал упор лидер движения, заключаются в соблюдении всё тех же строгих законов шариата, запрете для женщин на работу и образование, монополизацию власти и полное игнорирование прав человека и гражданских свобод афганского народа. Это заявление лидера группировки, которого давно никто не видел, похоже на решение муллы Мохаммада Омара в отношении Усамы бен Ладена, лидера сети «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое привело к катастрофе 11 сентября в США. В то время никакое американское давление и стремление изгнать Усаму бен Ладена из Афганистана не подействовали, и в итоге бен Ладен устроил самый катастрофический террористический акт на американской земле. Теперь в очередной раз «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раскрыл свои объятия всем исламистским группировкам в регионе, навязывая народу Афганистана условия 90-х годов.

Иностранные и местные лоббисты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рекламировали эту группу как преобразованную; но послания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через проведение Совета мулл были предельно ясны: талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что они не приверженцы вежливости и переменам. Прямое и ясное послание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) народу Афганистана и всему миру заключалось в следующем: »Мы не считаем исламским то, что другие называют цивилизованностью, выборами, свободой женщин, уважением прав человека и тому подобными вещами, и мы не будем им следовать».

Именно поэтому все шаги, предпринятые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода к власти, носили этнический, примитивный и антицивилизационный характер. В резолюции собрания улемов нет ни слова о свободе, цивилизованности и правах человека. Ожидание мирового сообщества, кто ищет перемен и трансформации в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), абсолютно бесполезны, отмечает издание.

«Мы, люди, чья родина попала в руки этой группировки, считаем, что под их властью мы не сможем построить мир, достойный нас. При правлении этой группировки самые презренные люди становятся глашатаями превосходства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили Афганистан в грязные, непригодные для жизни трущобы и плацдарм для большинства преступных группировок, чьи повседневные дела осуществляются с помощью уловок, лжи и очернения всего хорошего. Жестокость и кровожадность — вот основные характеристики правящей группировки, её партнеров и союзников», — говорится в публикации.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят только рабского послушания от народа Афганистана. Всякий раз, когда эта группировка слышит такие слова, как культура, свобода слова, женщин, права человека, демократия и свобода, она «обнажает меч» и принуждает носителя этих ценностей к лояльности.