Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Грузия обязательно получит статус кандидата на вхождение в Евросоюз, если начнёт войну с Россией, но это слишком высокая цена. Об этом 5 июля в эфире грузинского «Общественного телевидения» заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что предоставление такого статуса завит не от того, насколько государство готово вступить в ЕС, а от политической конъюнктуры.

«Если мы теоретически предположим, что к концу декабря в Грузии начнётся война, то, конечно, там нам будет гарантирован статус кандидата, хотя согласитесь, что на такое соглашаться не стоит», — заявил Кобахидзе.

При этом он считает, что Грузии нужно продолжать добиваться статуса кандидата в ЕС. По мнению лидера «Мечты», к концу года ситуация будет не столь напряжённой, и Брюссель изменит своё отношение к республике.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия станет полноправным членом ЕС раньше Молдавии и Украины, несмотря на то, что они уже получили статус кандидата.

Напомним, 1 июля Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства. По всем реформам, которые требуют в ЕС, будут созданы комиссии при парламенте, в которые включат представителей «Мечты», оппозиционных партий и НПО. В большинстве оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и будут добиваться создания «правительства национального согласия».

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