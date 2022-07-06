Москва, 6 июля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Немецкое общество не поддерживает девиантов, но беззащитно по отношению к ним. Об этом ИА REGNUM 6 июля заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Mitch Barrie ЛГБТ-агрессия

«Немцы в подавляющем своем большинстве — здоровая нация. Подавляющему большинству немцев вес этот гендерный шабаш по барабану, но эффективного сопротивления нет», — заявил эксперт.

Так получилось, что меньшинство извращенцев и радикально настроенные активисты оказывают крайне агрессивное давление на немецкое общество, а большинство населения Германии отступает — потому что не хочет выглядеть как люди, которые дискриминируют меньшинство, пояснил Борисов.

«Радикальные силы, а это своего рода секта, гоняют либералов методично примерно так же, как большевики летом 1917 года — Временное правительство. Вот только громкого переворота не будет, а будет просто пошаговое выдавливание критиков из общественного пространства», — заключил политолог.

Напомним, что в берлинском университете Гумбольдта отменили лекцию о существовании всего двух полов в биологии из «соображений безопасности».