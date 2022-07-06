Казань, 6 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Татарии в течение последних лет потребность в учителях составляет около 1,9 тыс. человек. Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Сергій Ткаченко Зарплата учителя

«Фактическая потребность на начало учебного года в течение последних лет составляет 1800–1900 человек. Самое большое число вакансий имеем по таким предметам, как русский язык, математика, физика, химия, биология, а также по начальным классам», — уточнил он.

В республике работают шесть педагогических колледжей, в которых обучается около 5 тыс. студентов. Ежегодно выпускаются почти 1 тыс. человек. Трудоустраиваются в первый год свыше 84% выпускников. В вузах РТ готовят более 16 тыс. будущих учителей. Объем подготовки кадров по педагогическому направлению за последние пять лет вырос на 47%.

«При этом учителя начальных классов трудоустраиваются на 20% меньше, чем требуется, воспитатели — меньше на 35%, учителя математики — на 50%. При этом психологов и логопедов в пять раз больше, чем требует система образования республики», — добавил Поминов.

По словам представителя минобрнауки РТ, в 2021 году в учителях начальных классах нуждались в два раза меньше, чем выпустилось. Лишь треть смогла трудоустроиться. В 2022 году планируют трудоустроить 92% выпускников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2021 году в систему образования пришли более 900 педагогов. За это же время уволились около 240 молодых специалистов.

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