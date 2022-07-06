Благовещенск, , 11:03 — REGNUM Для развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности регионов России необходимо возмещать компаниям часть затрат на создание животноводческих комплексов, теплиц и овощехранилищ. Об этом заявил 6 июля губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, которое прошло 6 июля в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Теплицы

Читайте также: Сельскому хозяйству Приамурья пообещали поддержку и особое внимание

«Предлагаю увеличить долю возмещения части прямых затрат на создание животноводческих комплексов с 25% до 50%. Ещё одно предложение касается производства овощей. Считаю, что следует увеличить долю господдержки из федерального бюджета на возмещение затрат на строительство тепличных комплексов с 20% до 40%, а также увеличить средства на возмещение затрат на создание овощехранилищ с 20% до 50%. Эти предложения помогут сельхозпредприятиям увеличивать мощности и развиваться. От этого зависит наша продовольственная безопасность», — сказал Василий Орлов.

Он также предложил установить единую цену на сельхозтехнику, произведённую в России, для всех регионов страны. Для субъектов Дальнего Востока глава Приамурья считает необходимым установить нулевой тариф по доставке, и потом компенсировать эти затраты ОАО «РЖД» из бюджета страны.

Как сообщало ИА REGNUM, продовольственную безопасность Амурской области намерены обеспечивать с помощью финансовых вливаний, заявлял ранее министр сельского хозяйства региона Олег Турков. Производители продуктов смогут получить льготные кредиты, на обеспечение недорогих заёмных средств будут выделяться бюджетные субсидии. На выдачу краткосрочных дешёвых займов сельхозпроизводителям области в 2022 году потратят 570 млн рублей.