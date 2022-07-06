Москва, 6 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Известные рэп-исполнители Егор Шип (Егор Кораблин) и ST (Александр Степанов) выпустили сингл «Наше имя знают все», записанный при участии футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса. Выход работы состоялся на всех музыкальных платформах 5 июля.

Цитата из клипа «Наше имя знают все» Егор Шип

В новом треке музыканты восхваляют спортивные достижения «Спартака», параллельно рассказывая историю о трудном пути к мечте, требующем ежедневных усилий. Позднее композиция была дополнена одноимённым видеоклипом, съёмки которого проходили на территории стадиона «Открытие Арена» в Москве.

Ранее Егор Шип признался в том, что поклонником футболиста Квинси Промеса. Музыкант также отметил, что с ранних лет болеет за «Спартак».