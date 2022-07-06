Чебоксары, , 10:50 — REGNUM В Чувашии утверждён закон о патриотическом воспитании, разработанный и поддержанный ранее региональным парламентом. Закон подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Вновь принятый закон регулирует отношения в сфере патриотического воспитания граждан России в Чувашии, определяет цели, задачи, принципы и основные направления патриотического воспитания, а также устанавливает его правовые и организационные основы.

«Под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у граждан Российской Федерации в Чувашской Республике высокого патриотического сознания, чувства преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины», — говорится в законе.

Как следует из документа, цель принятия закона — создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, консолидация общества для обеспечения национальной безопасности и развития России, «укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре» страны, обеспечения «преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию».

В числе основных задач — формирование патриотических ценностей, уважения к «боевому прошлому, традициям» и «историческим святыням» Отечества, повышение престижа военной службы, развитие добровольческого движения, противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма.

Ранее спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов заявлял ИА REGNUM, что в условиях информационной войны против России, развязанной Западом, нужно формулировать ценности, на которые можно опереться при защите интересов Родины.

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