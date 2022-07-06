Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Маршруты патрулирования полиции, казаков, народных дружинников усилены на пляжах Сочи, сообщили 6 июля в пресс-службе администрации города.

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«Следить за общественным порядком и обеспечивать безопасность отдыхающих на пляжах и гостевых маршрутах будут совместные рейдовые группы из числа правоохранителей, казаков и народных дружинников», — уточнили в мэрии города-курорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города начали проверки всех пляжей. Решение было принято после жестокого избиения отдыхающего сотрудниками пляжа пансионата «Фрегат». Мужчину, с которым у сотрудников возник конфликт, избивали металлическими палками и прутами. Пострадавший получил телесные повреждения. Накануне, 5 июля, суд арестовал троих подозреваемых в нападении на туриста.