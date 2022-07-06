Невьянск, Свердловская область, 6 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Невьянске Свердловской области четверых граждан ждёт суд за серию краж из садовых домов. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

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Следователи считают, что весной они совершили 11 краж. Металлические предметы сдавали в пункты приёма металлолома. Населению был причинён ущерб на общую сумму больше 70 тысяч рублей.

У задержанных изъяли имущества на 44 тысячи рублей. Также часть ущерба они возместили добровольно.

В пресс-службе областного главка МВД добавили, что задержанные признали свою вину. Все они ранее не имели проблем с законом.