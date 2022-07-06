Тюмень, , 10:48 — REGNUM Тюменские санатории загружены на 97-100%. Свободными остались единичные номера люкс, сообщает «Деловой квартал».

Отдыхающий в санатории Unique Hotels

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что всё больше гостей прибывает в регион с целью отдыха, доля таких туристов увеличилась значительно.

Тюменские санатории с термальными источниками популярны у отдыхающих из ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Появились гости из Омской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Пермского края.