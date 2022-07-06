Ростов-на-Дону, 6 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Руководству администрации Ростова-на-Дону предложено рассмотреть вопрос об установлении платы за пользование ливневой канализацией. С такой идеей выступил руководитель департамента автодорог Денис Водопьянов.

Mos.ru Ливневая канализация

Вплотную заняться этим вопросом предполагается после того, как в Ростове-на-Дону будет создана централизованная схема водоотведения. К 1 июня 2023 года должны завершиться работы, в рамках которых обследуют коммуникации, оценят их состояние, подсчитают протяжённость бесхозных труб, рассчитают стоимость ремонта и реконструкции.

«Наличие схемы позволит приступить к разработке и утверждению тарифов на водоотведение и организовать в Ростове коммерческое отведение поверхностных вод с последующим снижением финансовой нагрузки на бюджет», — цитирует портал 1rnd.ru Водопьянова.

Чиновник полагает, что установление тарифов позволит ввести штрафы за превышение уровня сбросов и несанкционированное присоединение к сетям ливневой канализации.

ИА REGNUM сообщало, что разработка схемы ливневой канализации в Ростове-на-Дону обойдётся в 50,3 млн рублей.