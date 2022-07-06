Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовится к отправке в очередной рейс судно с грузом для Калининградской области. Об этом 5 июля сообщается в Telegram-канале «Холмогоры БалтЭкспресс».

Port-bronka.ru Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка»

Погрузка судна «Холмогоры» ведётся на терминале морского порта «Бронка». В составе груза — первая партия цемента, которая поступит в Калининград морским путём. Работники показали процесс погрузки мешков с цементом на борт транспорта.

Напомним, что Литва незаконно заблокировала доставку цемента и стройматериалов, а также множества других грузов в Калининградскую область сухопутным путём из остальной части РФ.

Отметим, что это уже второй грузовой рейс по морю, который отправится из Петербурга в Калининградскую область. Первый вышел из Северной столицы 25 июня.