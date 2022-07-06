Лондон, , 10:47 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $1700 за тысячу кубометров. Это 6 июля следует из данных лондонской бирже ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась в ходе торгов до $1646 за тысячу кубометров, что есть снижение более чем на 6% по сравнению с расчётной ценой накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля стало известно, что забастовка сотрудников нефтегазовой индустрии Норвегии, ставшая причиной нового роста цен на голубое топливо в Европе, окончена.