Рим, , 10:47 — REGNUM Жители Италии в среднем тратят 43% доходов на обязательные статьи расходов, таковы опубликованные 6 июля данные исследования бизнес-ассоциации Confcommercio.

Евро martaposemuckel

Это рекордно высокий уровень.

При средних доходах чуть более 19 тысяч евро в год на обязательные расходы тратится 8154 евро, за год этот показатель вырос на 152 евро.

Больше всего среди обязательных статей расходов итальянцы тратят на жильё (4713 евро), а также на энергию (1854 евро) — этот последний показатель за минувший год вырос на 9,7%, что также является рекордно высоким.