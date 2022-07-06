Калининград, , 10:47 — REGNUM У Литвы остается техническая возможность покупать российскую электроэнергию, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Транспортировка газа Government.ru

«Техническая, несомненно, конечно. Они пока не вышли из БРЭЛЛ (энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), они могут покупать у нас… Смогут, никто же сетевое хозяйство не демонтирует, ни мы, ни они. Такая возможность у них гипотетически будет сохранена, и она и есть сейчас и гипотетически, и фактически», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года министерство энергетики Литвы заявило о полном прекращении импорта природного газа из России.

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