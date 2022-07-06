София, , 10:47 — REGNUM Высший административный суд Болгарии своим постановлением окончательно разрешил промышленную добычу природного газа на месторождении в Добрудже на западе страны. Об этом 6 июля сообщает софийская информационная служба News. bg.

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Согласно официальной информации, таким образом Высший административный суд признал незаконным введенный ранее Государственной экологической инспекцией запрет на геологоразведывательные и прочие работы в указанном регионе. Предметом конфликта инвесторов и экологов стало Спасовское месторождение, освоение которого, по словам последних могло привести к экологической катастрофе.

Решение суда высшей инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, Добруджа, территориально разделяющая Болгарию и Румынию, располагает крупнейшими в регионе запасами полезных ископаемых.