Москва, , 22:26 — REGNUM России следует сдержанно отреагировать на недружественные шаги со стороны Азербайджана — например, закрыть небо. Об этом 6 июля заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Азербайджан и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так называемые «гуманитарные» грузы из Баку режиму бывшей Украины, ведущему террористическую войну против собственного народа — это акт, без всякого сомнения, недружественный по отношению к Российской Федерации», — заявил публицист.

Однако резкая реакция здесь не уместна в связи с незначительностью данного события, уверен политолог.

«Максимум, что следует делать в качестве реакции — это закрыть для Баку российское небо с формулировкой «в целях безопасности». Также российским правоохранительным органам не помешает внимательнее отнестись к возможной неправовой деятельности азербайджанской диаспоры, которая периодически провоцирует конфликты с коренным населением России», — заключил Попов.

Напомним, что ранее Азербайджан отправил на Украину очередной груз гуманитарной помощи.