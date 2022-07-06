Москва, 6 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Утрата российского рынка сбыта стала настоящей трагедией для американских бизнесменов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил директор центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Рецессия уже состоялась, теперь она должна спроецироваться на ВВП и на рынок труда. Это вопрос времени. Почему так происходит и чего ждать дальше? Всё очень просто. За II квартал 2022 года США лишились российского рынка сбыта. Под прямым давлением администрации США американские компании вынуждены были сворачивать свой бизнес в России и уходить с рынка, отдавая свои позиции местным компаниям. Это настоящая трагедия для американского бизнеса», — сказал Балацкий.

По его словам, ряд американских компаний, из-за санкций собственного правительства за год потеряют около 36 млрд долларов.

«Уже этого достаточно, чтобы подвести американскую экономику к той черте, которая отделяет депрессию от полноценной рецессии. Дальше вплоть до конца года ситуация будет усугубляться, и динамика ВВП США станет еще более негативной», — убежден Балацкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Балацкий заявил, что экономическая ситуация в США резко ухудшается.