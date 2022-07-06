Хабаровск, 6 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В 2023 году в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» будет 41 город-участник, в том числе и восемь городов Дальнего Востока.

Загрязнение воздуха

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«Работа над исполнением поручения президента России о расширении эксперимента по квотированию выбросов продолжается. Запустить эксперимент по квотированию выбросов в новых городах планируется с 1 сентября 2023 года.

В списке на включение — 29 городов, где по итогам наблюдений Росгидромета отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. Среди них — города ДФО: Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск (Бурятия), Петровск-Забайкальский, Уссурийск (Приморье), Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын (Хабаровский край) и Южно-Сахалинск», - сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Отмечается, что городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации: модернизация коммунальной инфраструктуры, экологическая модернизация промышленных предприятий. Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта

Благодаря проекту «Чистый воздух, как и поручил Владимир Путин, предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды России включило столицу Тувы Кызыл в предварительный перечень 29 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы, претендующих на участие в проекте «Чистый воздух».