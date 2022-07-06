Ярославль, 6 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Директор принадлежащего мэрии Ярославля АО «Яргортеплоэнерго» Евгений Клейнбурд покинул свой пост. Об этом стало известно 6 июля на заседании комиссии муниципалитета по муниципальной собственности, где обсуждались итоги работы городских предприятий.

City-yaroslavl.ru Евгений Клейнбурд

Вместо Клейнбурда о делах предприятия докладывал Сергей Петров, ранее работавший директором городского предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем». Петров уже назначен директором «Яргортеплоэнерго».

Евгений Клейнбурд прибыл в Ярославль в команде экс-мэра Владимира Волкова. Работал заместителем мэра по ЖКХ, директором АО «Ярославские ЭнергоСистемы», а затем директором «Яргортеплоэнерго», которое стало управляющей компанией «Энергосистем».