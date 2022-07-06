Ереван, , 10:44 — REGNUM Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани посетит Ереван 7 июля с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Али Шамхани Tasnim News Agency

По данным ведомства, представителя Ирана пригласил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Гостя примет премьер-министр республики Никол Пашинян.

Также запланированы рабочие встречи представителей советов безопасности Ирана и Армении.

Напомним, в мае Иранская зона свободной торговли Арас и Свободная экономическая зона Мегри в Армении подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества.