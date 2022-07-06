Новотроицк, Оренбургская область, 6 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области компанию оштрафовали за нарушения при содержании дорог, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Uriston.com Штраф

Нарушения выявлены во время прокурорской проверки. Выяснилось, что компания нарушила законодательство о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог.

Возбудили административное дело. Арбитражный суд назначил штраф в 100 тыс. рублей. Нарушитель обжаловал наказание, но безрезультатно.