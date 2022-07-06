Москва, , 10:53 — REGNUM Компания «Газпром» штатно подаёт газ на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области для транзита в Европу через Украину. Объём — 41,1 млн кубометров, сообщил 6 июля журналистам официальный представитель компании Сергей Куприянов.

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Он отметил, что заявка на ГИС «Сохрановка» снова отклонена. Как сообщало ИА REGNUM, транзит через «Сохрановку» не ведётся с 11 мая.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,1 млн кубометров на 6 июля», — сказал Куприянов.

Напомним, сейчас ГИС «Суджа» — единственный вход для транзита газа в Европу через ГТС Украины.

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