Сеул, , 10:44 — REGNUM Эксперты международного агентства S& P Global Ratings предполагают, что ЦБ Южной Кореи повысит учетную ставку на 0,75 базисных пунктов до 2,5%, чтобы обуздать инфляцию. Об этом сообщает Yonhap News.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) Globes.co.il

По словам главного экономиста S& P в Азиатско-Тихоокеанском регионе Луиса Кёйса, Банк Кореи повысит учетную ставку на заседании, которое состоится уже на следующей неделе. Ожидается, что ЦБ пойдет на «большой шаг», повысив ставку сразу на 50 базисных пунктов.

В настоящее время Южная Корея сталкивается с растущим инфляционным давлением, в основном из-за роста цен на энергоносители.

В июне 2022 года индекс потребительских цен в стране достиг 6%, что является рекордным показателем за последние 24 года.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рекордный за 24 года рост инфляции

Напомним, что с августа прошлого года ЦБ Южной Кореи повышал учетную ставку пять раз.

По словам Кёйса, Банк Кореи будет вынужден поднять учетную ставку, если южнокорейская валюта продолжит обесцениваться, а цены на энергоносители — расти.

Читайте ранее в этом сюжете: S&P повысило прогноз темпов роста экономики Южной Кореи