Нукус, Узбекистан, , 22:15 — REGNUM Действия, который предпринял в Каракалпакии президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, являются абсолютно адекватными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Шавкат Мирзиёев в Каракалпакии President.uz

«Мирзиёев очень правильно повёл себя в ситуации, возникшей в Каракалпакии. Он человек неглупый, опытный, стал действовать с позиции кнута и пряника. Кнут — это подавление, там погибло по официальным данным уже как минимум 18 человек. Но, в то же время Мирзиёев сам явился в Нукус, говорил с людьми, в том числе и с какой-то частью умеренной оппозиции. Он отменил эти дурацкие изменения в конституции, которые были связаны с запретом Каракалпакии на выход из состава Узбекистана, и положение он, так скажем, исправил. Но одновременно он ввёл чрезвычайное положение сроком на один месяц. То есть, с одной стороны, он пошёл на уступки — тот самый пряник. Он понял, что он ошибся, поспешил., с другой стороны, он предупредил, что если будет продолжение событий, то он будет вести себя достаточно жёстко», — сказал эксперт.

Напомним, что 1 июля в Каракалпакии вспыхнули массовые волнения местного населения, вызванные изменениями в конституции Узбекистана.