Денвер, США, , 10:42 — REGNUM Российский хоккеист Валерий Ничушкин начнёт переговоры с «Колорадо Эвеланш» о продлении контракта на этой неделе. Об этом 6 июля сообщил журналист Давид Паньотта в Twitter.

Валерий Ничушкин DalStars9

В сезоне 2021/22 Ничушкин в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли и выиграл регулярный чемпионат НХЛ.

Кроме того, он показал наивысшую результативность за время игры в НХЛ. В регулярном чемпионате он провёл 62 матча, в которых набрал забросил 25 шайб и отдал 27 голевых передач. В плей-офф на его счету 20 матчей и 15 очков: девять голов и шесть передач.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с сезона 2019/20. Ранее он играл за «Даллас Старз».

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