Москва, 6 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Клишас порекомендовал Норвегии перечитать соглашение по Шпицбергену для базы по его нарушению.

Анна Горохова ИА REGNUM Архипелаг Шпицберген

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«Пусть эти «дипломаты» прочитают сначала соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на демарш Норвегии по доставке грузов на Шпицберген поручил обсудить денонсацию соглашения между Россией и Норвегией и море.

Сенатор Клишас отреагировал на заявление МИД Норвегии о том, что договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.

В то же время зампред Совфеда Константин Косачёв напомнил, что Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года допускает прекращение договора или приостановление его действия в ответ на существенное нарушение обязательств другой стороной. Данное правило применимо как раз в отношении двусторонних международных договоров (статья 60), указал парламентарий.