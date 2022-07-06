Тренто, Италия, 6 июля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Доступ к месту трагедии на леднике в итальянских Доломитовых Альпах закрыт по решению местных властей, передают национальные СМИ 6 июля.

Италия

Отмечается, что в последние дни значительное количество «любопытных» граждан пытались приблизиться к месту трагедии.

Трагедия произошла 3 июля. Семь человек погибли, более десяти человек пострадали. Причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры — на высоте 3000 метров было +10 градусов.