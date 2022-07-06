* Талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, , 10:40 — REGNUM В афганской провинции Саманган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали частным школам прекратить занятия для девочек старше шестого класса.

Школы для девочек в Афганистане Newsmedia.tasnimnews.com

Согласно сведениям, полученным газетой «8 Собх», отдел образования провинции разослал официальные письма частным школам с приказом прекратить обучение учениц старше шестого класса.

Ученицы старших классов частных школ говорят, что эта новость лишает их будущего.

До сих пор в провинции Саманган действовало несколько частных школ, в которых ученики проходят весь цикл среднего образования с первого по двенадцатый класс.