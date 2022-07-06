Айбак, Афганистан, 6 июля 2022, 10:40 — REGNUM В афганской провинции Саманган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали частным школам прекратить занятия для девочек старше шестого класса.
Согласно сведениям, полученным газетой «8 Собх», отдел образования провинции разослал официальные письма частным школам с приказом прекратить обучение учениц старше шестого класса.
Ученицы старших классов частных школ говорят, что эта новость лишает их будущего.
До сих пор в провинции Саманган действовало несколько частных школ, в которых ученики проходят весь цикл среднего образования с первого по двенадцатый класс.