Воронеж, , 10:39 — REGNUM Собрание Ассамблеи петровских музеев России планируется провести в Воронеже 7 и 8 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Копия корабля петровской эпохи «Гото Предестинация» в Воронеже Марина Каширская © ИА REGNUM

Ассамблея объединяет музеи из всех регионов, чья история напрямую связана с деяниями российского императора Петра Великого и призвана создать единую программу взаимодействия между крупными федеральными учреждениями, региональными, муниципальными музеями малых петровских городов.

Всего в состав ассамблеи входит более сотни музеев из 70 российских городов, в том числе восемь музеев, расположенных в Воронежской области.

Откроется собрание 7 июля в театре драмы имени Алексея Кольцова. Здесь также откроются две выставки — «Петр Великий» государственного исторического музея и «Петровские крепости» государственного музея «Смоленская крепость». Продолжит Ассамблея работу в дворцовом комплексе Ольденбургских, где также откроются две выставки — «Образцовые сады Петра Великого» и «Не для только забавы, но и для дела. История ассамблей Петра Великого».

В 2022 году в России отмечают 350-летие со дня рождения первого российского императора. Масштабные торжества в Воронеже проходили в мае.