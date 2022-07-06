Берлин, , 10:39 — REGNUM ФРГ необходимо продолжать вести диалог с Россией по вопросу о поставках энергоносителей и при крайней необходимости временно задействовать трубопровод «Северный поток — 2», который так и не сертифицировали. Об этом 6 июля заявил представитель немецкой Левой партии, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в интервью газете Rheinische Post.

Газопровод «Северный поток » Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Федеральное правительство должно все сделать для того, чтобы обеспечить энергобезопасность. Возможно, даже говорить (с Россией) о том, чтобы временно принять в эксплуатацию «Северный поток — 2», если иначе энергобезопасность обеспечить не получится», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат немецкого бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил, что план в Германии по замене российского газа поставками сжиженного природного газа (СПГ) из других стран потерпел крах.