Якутск, 6 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В столице Якутии вечером 5 июля из окна четвёртого этажа многоквартирного дома выпал ребёнок. Мальчик в возрасте 2,5 года госпитализирован с травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Пресс-служба СКР Падение из окна

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Мать ребёнка готовила ужин, поэтому не заметила, как малыш забрался на подоконник и выпал из окна. У мальчика диагностировали переломы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Якутске ребёнок выпал из окна 12-го этажа. Мальчику было пять лет, его попытался поймать прохожий. Ребёнка госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался в больнице.