Барнаул, 6 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Арбитражный суд Алтайского края пересмотрит свою позицию по делу о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров оскандалившегося банка «Тальменка», который остался без лицензии в 2017 году, когда был на 425-м месте по размеру активов. Заседание назначено на 26 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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В октябре 2021 года суд нашёл требование конкурсного управляющего обоснованным в отношении четырёх физлиц — Аркадия Комягинского, Наталии Люлиной, Олега Семкичева и Михаила Чупракова. По сумме решение было приостановлено до окончания расчётов с кредиторами, а в остальной части требований заявителю отказали. Решение устоялось в апелляционном суде.

Вердикты первой и второй инстанции в июне 2022 года был отменены постановлением арбитражного суда Западно-Сибирского округа и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Изначально, в январе 2020 года, конкурсный управляющий требовал привлечь к ответу шестерых бывших топ-менеджеров на общую сумму 2 441 956 000 рублей, но иск удовлетворили лишь по четырём.

Напомним, банк ранее попал в медиаповестку в связи со скандалом — жители Крыма обнаружили себя в числе его заёмщиков, хотя кредиты никогда там не оформляли. Пострадавшими стали порядка 700 человек.

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