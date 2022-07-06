Москва, , 21:50 — REGNUM Отказавшиеся от оплаты российского газа в рублях страны спровоцируют конфликт между членами ЕС в результате дефицита газа. Об этом 6 июля заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Транспортировка газа Gazpromexport.ru

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«Дефицит газа в Европе неизбежно приведет к конфликтам между членами Евросоюза», — заявил публицист.

Ситуация осложняется тем, что некоторые страны отказались покупать газ у РФ за рубли и покупают его у тех компаний, которые согласились на предложенную Москвой схему оплаты газа в условиях санкционного давления, отметил Попов.

Именно «страны-отказники» рискуют получить серьезные перебои с поставками в случае дефицита. Это также может ускорить процесс распада ЕС, который, скорее всего, произойдет в ближайшем будущем, считает публицист.

«Однако российскому потребителю от этого ни тепло, не жарко. Особенно для тех, в дома которых до сих пор свой российский газ не подведен. На мой взгляд, любой «газовый» разговор должен все время сводиться к этому болезненному вопросу. Не мешает напомнить, что новые российские потребители будут исправно оплачивать Газпрому газ в рублях», — заключил Попов.

Напомним, что ранее лидер оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что недостаток газа может спровоцировать борьбу между европейскими странами за распределение газа между собой.