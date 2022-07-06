Барнаул, 6 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Алтайском крае 15-летний подросток Илья Березовский спас жизнь семилетней девочке во время пожара. Подробности инцидента, случившегося селе Староалейское Третьяковского района, 6 июля сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

МЧС В Алтайском крае 15-летний подросток Илья Березовский спас жизнь семилетней девочке

Пожар начался в доме по ул. Калинина спровоцировала молния. Когда загорелись вещи, в помещении находилась лишь 7-летняя девочка. Она убежала в дальнюю комнату и спряталась.

«Эта история могла бы завершиться трагедией, если бы не случайный прохожий. Пятнадцатилетний парень Илья Березовский увидел задымление в доме. Илья достоверно знал, что в доме может находиться маленькая девочка. Не испугавшись огня и дыма, он вошел в дом, обнаружил перепуганного ребёнка и вместе с ней вышел на свежий воздух.

Такие неравнодушные дети и взрослые вписывают в историю новые эпизоды мужества и героизма, бросают вызов смертельной угрозе, рискуют собой. Результат — спасённые жизни», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года в Новосибирской области подросткам, спасшим оставленного на дороге младенца, вручили ведомственные медали.

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