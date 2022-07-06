Донецк, , 10:37 — REGNUM Киевские боевики подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Яковлевки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления Киева о том, что российские военные обстреливают собственные города ради срыва поставок Украине западных вооружений — враньё.