Новосибирск, 6 июля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Новосибирске назначена проверка в связи с травмированием ребёнка из-за падения дерева в сквере. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Упавшее дерево

«Прокуратура Железнодорожного района города организовала проверку исполнения законодательства о защите прав детей, в сфере благоустройства и озеленения», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что вечером 5 июля на мальчика, который катался на велосипеде в Нарымском сквере, упало аварийное дерево. Ребёнок был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

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