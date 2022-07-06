Кабул, 6 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Наряду с гуманитарной помощью от различных стран и организаций пострадавшим от недавнего землетрясения в Афганистане Бангладеш также направила партию помощи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По словам представителей министерства по чрезвычайным ситуациям правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), груз весом 11 тонн включает продукты питания, непродовольственные товары и лекарства.

Следует отметить, что до этого пострадавшим от землетрясения в Афганистане также оказали помощь США, Индия, Пакистан, Иран, Катар, Тайвань и ряд гуманитарных организаций.