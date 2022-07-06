Белая Калитва, Ростовская область, 6 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Белокалитвинском районе Ростовской области утонул 14-летний мальчик. Вместе с приятелями он отдыхал на необорудованном для купания пляже.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На берегу реки Мзымта

Трагедия произошла на реке Калитва днём 5 июля неподалёку от посёлка Сосны. Ребята прыгали в воду со скалы. Неожиданно 14-летний подросток почувствовал недомогание, пишет портал Donday.ru. Его товарищи спрыгнули в воду, а когда вынырнули, то мальчика на месте не оказалось. Тело ребёнка нашли прибывшие к месту происшествия спасатели.

По данному факту организована проверка.