Оренбург, 6 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда 6 июля оставила в силе решение суда первой инстанции по делу о квартире бывшего вице-губернатора, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

(сс) CWitte Деньги

Напомним, иск в суд направил прокурор Оренбуржья Руслан Медведев. Он потребовал взыскать стоимость незаконно полученной квартиры с бывшего вице-губернатора Веры Башировой. Объект находился в собственности области. Право на квартиру приобретено с нарушением.

Суд согласился вынес решение о взыскании свыше 6 млн рублей. Ответчица подала апелляцию. Однако она не удовлетворена.