Москва, , 10:34 — REGNUM Францию обвинили в нарушении «дипломатического этикета» после публикации переговоров глав Франции и России, сообщает Le Parisien.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Глава российской дипломатии Сергей Лавров раскритиковал публикацию телеканалом France 2 переговоров президентов Франции и России за четыре дня до начала специальной военной операции на Украине.

«Дипломатический этикет не предусматривает односторонней утечки таких записей», — заявил глава МИД России Сергей Лавров во время поездки во Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита во Вьетнам, который пройдет 6 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается обсудить с вьетнамским руководством стратегическое сотрудничество.

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