Тбилиси, 6 июля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Демократические принципы мешают запретить в Грузии «пророссийские группы», но на такое можно пойти в крайнем случае. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила президент республики Саломе Зурабишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Она сделала запись в связи с годовщиной беспорядков в Тбилиси. 5 июля 2021 года противники ЛГБТ-пропаганды сорвали запланированный гей-парад в Тбилиси. Тогда пострадали более 50 человек. Всех противников западных ценностей в грузинских СМИ причисляют к «пророссийским» активистам.

Ряд участников беспорядков задержали и осудили, по другим продолжаются расследования, но Зурабишвили считает, что общество якобы ещё ждёт наказания виновных.

«Сегодня общество по-прежнему ждёт привлечения преступников к ответственности. Это та реальность, на основе которой в этот период усилились пророссийские, насильственные, гомофобные и агрессивные группы», — написала Зурабишвили.

Президент отметила, что есть те, кто считает недопустимым запрет деятельности подобных групп, так как это нарушения права на свободу словам, но она полагает такое возможным в крайнем случае.

«Прямая обязанность власти, чтобы такие группировки не могли помешать европейской перспективе Грузии!» — заявила Зурабишвили.

Напомним, ранее народный омбудсмен Грузии Нино Ломджария призвала запретить партию «Консервативное движение», выступающую за сохранение традиционных ценностей и за независимый от Запада курс страны. Партию в СМИ называют «пророссийской» за то, что там призывают к нормализации отношений с РФ.