Стамбул, Турция, 6 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Нидерландский нападающий английского футбольного клуба «Бёрнли» Ваут Вегорст перешёл на правах аренды в турецкий «Бешикташ». Об этом 6 июля сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Firuza Эмблема клуба «Бешикташ»

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

Напомним, в январе 2022 года Вегорст перешёл в «Бёрнли» из немецкого «Вольфсбурга». За английский клуб он сыграл 20 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.